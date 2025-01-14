  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol 14 Ocak Salı günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

14 Ocak Salı günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Ocak Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
14 Ocak Salı günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ocak Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22:30 Chelsea - Bournemouth (beIN Sports 4)

22:30 West Ham United - Fulham (beIN Sports 5)

22:30 Brentford - Manchester City (beIN Sports 2)

23:00 Nottingham Forest - Liverpool (beIN Sports 3)

Serie A

20:30 Como - Milan (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

22:45 Atalanta - Juventus (Eccen, S Sport 2, S Sport Plus)

Bundesliga

20:30 Holstein Kiel - Borussia Dortmund (beIN Sports 4)

22:30 Wolfsburg - Mönchengladbach (beIN Connect)

22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05 (beIN Sports MAX 2)

22:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg (beIN Connect)

Portekiz - Kupa Son 16 Turu

23:15 Farense - Benfica

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Yazarlardan Konyaspor-F.Bahçe maçı yorumu
G.Saray'dan santrfor hamlesi!
DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! "Ben melek oldum"
Öcalan ne zaman PKK'yı lağvedecek? YPG'yi de kapsayan "silah bırakma" çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek
Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular
Lyon'la anlaşma tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United - Fulham maçı ne zaman? West Ham United - Fulham maçı ne zaman? 09:42
G.Saray'dan santrfor hamlesi! G.Saray'dan santrfor hamlesi! 09:39
Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Salı Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Salı 08:23
Yazarlardan Konyaspor-F.Bahçe maçı yorumu Yazarlardan Konyaspor-F.Bahçe maçı yorumu 09:02
Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular 09:28
Brentford - Manchester City maçı ne zaman? Brentford - Manchester City maçı ne zaman? 09:37
Daha Eski
F.Bahçe'ye transferde müjdeli haber! F.Bahçe'ye transferde müjdeli haber! 01:19
Göztepe Kasımpaşa'yı farklı geçti! Göztepe Kasımpaşa'yı farklı geçti! 01:19
F.Bahçe zorlu deplasmanda galip! F.Bahçe zorlu deplasmanda galip! 01:19
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:19
Konya'da F.Bahçe taraftarına Devler Ligi ile yanıt! Konya'da F.Bahçe taraftarına Devler Ligi ile yanıt! 01:19
Felipe Melo'dan F.Bahçe maçı paylaşımı! Felipe Melo'dan F.Bahçe maçı paylaşımı! 01:19