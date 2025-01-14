14 Ocak Salı günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ocak Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Premier Lig

22:30 Chelsea - Bournemouth (beIN Sports 4)

22:30 West Ham United - Fulham (beIN Sports 5)

22:30 Brentford - Manchester City (beIN Sports 2)

23:00 Nottingham Forest - Liverpool (beIN Sports 3)

Serie A

20:30 Como - Milan (Exxen, S Sport 2, S Sport Plus)

22:45 Atalanta - Juventus (Eccen, S Sport 2, S Sport Plus)

Bundesliga

20:30 Holstein Kiel - Borussia Dortmund (beIN Sports 4)

22:30 Wolfsburg - Mönchengladbach (beIN Connect)

22:30 Bayer Leverkusen - Mainz 05 (beIN Sports MAX 2)

22:30 Eintracht Frankfurt - Freiburg (beIN Connect)

Portekiz - Kupa Son 16 Turu

23:15 Farense - Benfica

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