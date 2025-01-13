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Haberler Futbol 13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 08:20
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13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20:00 Göztepe - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

20:00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

17:00 Çorum FK - İstanbulspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20:00 Manisa FK - Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

La Liga

23:00 Real Sociedad - Villarreal (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

22:45 Monza - Fiorentina (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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