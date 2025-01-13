13 Ocak Pazartesi günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ocak Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20:00 Göztepe - Kasımpaşa (beIN Sports 2)

20:00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

17:00 Çorum FK - İstanbulspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

20:00 Manisa FK - Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

La Liga

23:00 Real Sociedad - Villarreal (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

Serie A

22:45 Monza - Fiorentina (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

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