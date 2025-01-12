Real Madrid 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) Barcelona'dan görkemli Süper Kupa zaferi! El Clasico'da tam 7 gol

İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı yaşandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçen Real Madrid deyim yerindeyse uyuyan devi uyandırdı.
Barcelona, ezeli rakibinin golüne 22'de Lamine Yamal, 36'da Lewandowski, 39'da Raphinha, 45+10'da Balde ve 48'de tekrar Raphinha ile karşılık verdi.
Barcelona'nın Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada gol perdesini 60. dakikada Rodrygo kapattı: 5-2.
Milli yıldız Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
5-2'lik farklı galibiyetin ardından Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
KYLIAN MBAPPE💥
Vinicius Jr & Kylian Mbappe ikilisi ışık hızında gole gitti!
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— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025
LAMINE YAMAL🌟
Lamine 'Lionel Messi' Yamal köşeye harika bıraktı!
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— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025
Camavinga'nın Gavi'ye müdahalesine VAR incelemesinin ardından penaltı verildi. Lewandowski penaltıda topu ağlara gönderdi!
Barcelona geri döndü!
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— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025
Kounde'den mükemmel orta, Raphinha'dan şahane kafa!
Barcelona şiir gibi gol attı!
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🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/NLo1pDxryi
— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025
Real Madrid dağıldı!
45+9'da Balde attı 4-1 oldu!
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🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/rIVdBJOBUs
— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025
BARCELONA TARİHİ BİR SONUCA GİDİYOR!
Raphinha kontra atağı mükemmel bitirdi!
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🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/q1csSYDS9X
— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025
Rodrygo frikikten avladı!
60' Real Madrid 2-5 Barcelona
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🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/4FIEoFlJZN
— Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025