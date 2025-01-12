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Haberler Futbol Real Madrid 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) Barcelona'dan görkemli Süper Kupa zaferi! El Clasico'da tam 7 gol

Real Madrid 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) Barcelona'dan görkemli Süper Kupa zaferi! El Clasico'da tam 7 gol

İspanya Süper Kupa finali El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid ve Barcelona'nın Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de karşı karşıya geldiği maç 5-2 Barcelona'nın zaferiyle sonuçlandı ve Katalan ekibi İspanya Süper Kupası'nı kazanan taraf oldu. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 00:28
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Real Madrid 2-5 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) Barcelona'dan görkemli Süper Kupa zaferi! El Clasico'da tam 7 gol

İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı yaşandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan King Abdullah Sports City'de oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçen Real Madrid deyim yerindeyse uyuyan devi uyandırdı.

Barcelona, ezeli rakibinin golüne 22'de Lamine Yamal, 36'da Lewandowski, 39'da Raphinha, 45+10'da Balde ve 48'de tekrar Raphinha ile karşılık verdi.

Barcelona'nın Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada gol perdesini 60. dakikada Rodrygo kapattı: 5-2.

Milli yıldız Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

5-2'lik farklı galibiyetin ardından Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🎧Gürültüsüz seyahatin tadını çıkarmak için soundcore by @ankerturkiye pic.twitter.com/hxXbgo3soT

&mdash; Tivibu Spor (@tivibuspor) January 12, 2025

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