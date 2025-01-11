Sporting CP - Benfica CANLI İZLE | Sporting CP - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | PORTEKİZ LİG KUPASI FİNALİ

Sporting CP - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Lig Kupası final maçında Sporting CP ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Victor Gyökeres gibi isimlerin forma giyeceği maçta kimin kazanacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ligde oynanan maçı Sporting 1-0 kazanırken, Bruno Lage'ın öğrencileri rövanşı almak istiyor. Yarı finalde Porto'yu 1-0 yenen Sporting CP ile Braga'yı 3-0 yenen Benfica'nın final maçında ilk 11'de hangi isimleri tercih edeceği ise araştırılıyor. Peki, Sporting CP - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sporting CP - Benfica maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

SPORTING CP - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Lig Kupası finalinde oynanacak Sporting CP - Benfica maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP - Benfica maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Portekiz Lig Kupası final maçında Sporting CP ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de yer alacağı maç TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Benfica, Sporting CP ile oynanacak Portekiz Lig Kupası final maçına hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de kadroda olacağı müsabakada, Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor. Yarı final turunda Braga ile oynanan maçta oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun da, final maçında ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

SPORTING BENFICA'YA KAYBETMİYOR

Portekiz Lig Kupası final maçında Benfica ile oynayacak Sporting CP, rakibine 4 maçtır kaybetmiyor. Son mağlubiyetini 2023 yılında alan Rui Borges'in öğrencileri, geçtiğimiz hafta oynanan lig maçında 1-0 kazanmıştı. Aynı başarıyı kupa finalinde de göstermek isteyen Sporting CP, müzesine bir kupa daha götürmek hedefliyor.

BENFICA'DA TEK HEDEF KUPA

Portekiz Ligi'nde son 2 maçını da kaybeden Benfica, kupa finalinde yaralarını sarmak istiyor. Beklenmedik puan kayıpları ile 3. sırada yer alan Bruno Lage'ın öğrencileri, Sporting CP karşısında kazanarak kupanın sahibi olmayı amaçlıyor.

VIKTOR GYOKERES DURDURULAMIYOR

Sporting CP'nin en büyük silahı olan Viktor Gyökeres gollerini atmaya devam ediyor. Portekiz Ligi'nde 17 maçta 21 gol kaydeden İsveçli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 5 defa fileleri havalandırdı. Portekiz Lig Kupası final maçını da boş geçmek istemeyen 26 yaşındaki Gyökeres, bu sezon oynadığı 29 maçta 31 gol attı.

SPORTING CP'DE EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ruben Amorim sonrası ani bir düşüş yaşayan Sporting CP'de sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Rui Borges yönetiminde Portekiz Ligi Kupası final maçına hazırlanan Sporting CP'de Matheus Reis, Hidemasa Morita, Daniel Bragança, Nuno Santos ve Pedro Gonçalves'in forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.