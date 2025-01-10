Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Wycombe Wanderers - Portsmouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Wycombe Wanderers ile Portsmouth karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
WYCOMBE WANDERERS - PORTSMOUTH MAÇI NE ZAMAN?
FA Cup 3. turunda oynanacak Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı 10 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.
WYCOMBE WANDERERS - PORTSMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.