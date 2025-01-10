  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

FA Cup 3. tur maçında Wycombe Wanderers ile Portsmouth karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin alt liglerinde oynayan iki takımının mücadele edeceği turda, nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FA Cup maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA CUP

Wycombe Wanderers - Portsmouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup 3. tur maçında Wycombe Wanderers ile Portsmouth karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki kulüpte hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

WYCOMBE WANDERERS - PORTSMOUTH MAÇI NE ZAMAN?

FA Cup 3. turunda oynanacak Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı 10 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

WYCOMBE WANDERERS - PORTSMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber!
F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç!
DİĞER
ZTK MAÇI YAYIN KANALI: Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayında?
CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu!
Fenerbahçe'ye Talisca faturası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio - Como maçı ne zaman? Lazio - Como maçı ne zaman? 11:35
McCollum F.Bahçe'de! McCollum F.Bahçe'de! 11:34
F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber! F.Bahçe'ye Maximin'den kötü haber! 11:26
Fenerbahçe'ye Talisca faturası! Fenerbahçe'ye Talisca faturası! 11:24
Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:16
Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 11:09
Daha Eski
Sivasspor'da Bieaganski'nin acı günü Sivasspor'da Bieaganski'nin acı günü 11:02
Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? 10:59
Yusuf Dikeç dizide oynadı Yusuf Dikeç dizide oynadı 10:47
F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç! F.Bahçe ve G.Saray birbirine muhtaç! 10:34
Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? 10:26
G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu! G.Saray'da o isim Arabistan yolcusu! 10:03