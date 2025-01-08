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Haberler Futbol İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

Son dakika spor haberleri: Kariyerine Real Madrid formasıyla devam eden Arda Güler için İtalyanlardan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Arda Güler'in yeni durağı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 13:22
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İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

Real Madrid'de bulduğu forma şanslarını iyi değerlendiren Arda Güler için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

Eflatun-beyazlıların ara transfer döneminde yolları ayırmaya sıcak bakmadığı milli futbolcu için Milan'ın devrede olduğu belirtildi.


İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Milan'ın Arda Güler'i radarına aldığı aktarıldı.

İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

NTV Spor'da yer alan habere göre İtalyan devinin, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, genç futbolcunun Milan kadrosunnun önemli bir parçası olabileceği ifade edildi.

İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

Önümüzdeki günlerde bu transfer için gelişmeler yaşanabileceği belirtilirken, Arda Güler'in Milan'a gitmesinin Real Madrid açısından da avantajlı olabileceği konuşuluyor.

İtalyanlar transferi duyurdu! Yeni hocaya Arda Güler hediyesi...

19 yaşındaki futbolcunun Milan gibi üst düzey bir takımda düzenli süre alarak kendini geliştirebileceği ve Real Madrid'e çok daha güçlü dönebileceği belirtildi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 21 maçta görev aldı. Toplam 766 dakika süre bulan Arda Güler, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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