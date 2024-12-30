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Haberler Futbol Salah'tan flaş yeni sözleşme açıklaması! "Uzatmaktan çok uzağız"

Salah'tan flaş yeni sözleşme açıklaması! "Uzatmaktan çok uzağız"

İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, takımının deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Mısırlı yıldız, yeni sözleşme sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 16:49
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Salah'tan flaş yeni sözleşme açıklaması! "Uzatmaktan çok uzağız"

Yeni sezonda Premier Lig'de zirvedeki en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir avantaj elde eden Liverpool'da sezonun açık ara yıldız ismi olan Muhammed Salah, takımının deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.

Sergilediği performansla adı Ballon d'Or Ödülü için geçen Mısırlı yıldız, "Ballon d'Or'u düşünmüyorum, Premier Lig'de şampiyon olmak istiyorum. Takımın kazanması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Liverpool'un Premier Lig'deki liderliğini de değerlendiren Salah, "Bizi yakalamak isteyen takımlar da var. Alçakgönüllü olmalı ve sadece odaklanmalıyız." dedi.

"BUNU TARTIŞAMAZSINIZ"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da öğrencisi için gelen dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığına yönelik soruya, "Rakamlara bakarsanız bunu tartışamazsınız." diye yanıt verdi.

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Sezon sonunda Liverpool ile olan sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sözleşme konusunda gelen soruya ise, "Bir şeyler söyleyerek insanların bunun hakkında konuşmasını istemiyorum ama sözleşme uzatmaktan çok uzağız." dedi.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Muhammed Salah, yeni sezonda şimdiye kadar Liverpool formasıyla 26 maça çıkarken 20 gol 17 asist kaydetti.

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