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Haberler Futbol Fatih Terim resmen Al-Shabab'da! Transferi yapay zeka ile açıkladılar

Fatih Terim resmen Al-Shabab'da! Transferi yapay zeka ile açıkladılar

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini resmi sosyal medya hesabından bir yapay zeka videosu ile açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 08:49 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 08:57
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Fatih Terim resmen Al-Shabab'da! Transferi yapay zeka ile açıkladılar

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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