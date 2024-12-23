Benfica 3-0 Estoril (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 15. haftasında Benfica, sahasında Estoril'i konuk etti.
Bu mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada Vangelis Pavlidis ile 73 ve 90+4. dakikalarda Zeki Amdouni attı.
Karşılaşma sonrasında Estoril 14 puanda kalırken, Benfica 38 puana yükseldi.
KEREM VE ORKUN OYNADI!
Benfica forması giyen Orkun Kökçü Estoril maçında 90 dakika sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu 84. dakikada oyundan alındı.
ORKUN KÖKÇÜ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!
Bu mücadelede milli futbolcumuz Orkun Kökçü maçın adamı seçildi.