Berke Özer Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte Berke Özer'in sakatlığı hakkında yeni gelişme...

Eyüpspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Her iki takımda hazırlıklarını sürdürürken, karşılaşma öncesi Berke Özer'in sağlık durumu merak edilmeye devam ediyor. Galatasaray karşısında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken genç kalecinin sakatlığı hakkında sarı-lacivertlilerle oynanacak mücadele öncesi yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Berke Özer Fenerbahçe karşısında oynayacak mı? İşte cevabı...

BERKE ÖZER FENERBAHÇE KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde Fenerbahçe maçına hazırlanan Eyüpspor'da teknik heyeti ve taraftarı sevindiren gelişme yaşandı. Futbolseverler, "Berke Özer Fenerbahçe karşısında oynayacak mı?" sorusunu sormaya devam ederken, genç file bekçisinin son idmanda takımla birlikte çalışmalara çıktığı öğrenildi.

Teknik heyet tarafından şans verilmesi durumunda Berke Özer'in Fenerbahçe maçında oynaması bekleniyor.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe açılışı yapacak. 20 Aralık Cuma günü oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Recep Tayyip Erdopan Stadyumu'na konuk olacak sarı-lacivertliler, formda rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Arda Turan ile bu sezon TFF 1. Lig'den çıkıp Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 2024-2025 sezonuna damga vuran takımların başında gelen eflatun-sarılılar, puan ya da puanlar kazanmayı hedefliyor.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.