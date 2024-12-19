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Haberler Futbol 24 Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

24 Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 24 Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 24 Erzincanspor - Çorum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:30
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24 Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

24 Erzincanspor - Çorum FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında 24 Erzincanspor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Çorum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor - Çorum FK maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

24 ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

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