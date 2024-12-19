24 Erzincanspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

24 Erzincanspor - Çorum FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında 24 Erzincanspor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Çorum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor - Çorum FK maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

24 ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

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