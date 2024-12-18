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Haberler Futbol Menemenspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Menemenspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Menemenspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Menemenspor - Ankaragücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:00
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Menemenspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Menemenspor - Ankaragücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Menemenspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Ankaragücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - ANKARAGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Ankaragücü maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MENEMENSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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ASpor CANLI YAYIN

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