Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Emekliliği beklenirken...

Portekizli yıldız Nani, verdiği bir röportaj'da eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. İşte Nani'nin o ifadelerine göre Ronaldo'nun 2030 FIFA Dünya Kupası planları...

Nani, kendisine yöneltilen soruya esprili bir şekilde, "Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Hazır olmak için yeni bir diyete başlayacak." cevabını verdi.

Bu açıklamalar, Portekiz'in İspanya ve Fas ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olarak seçilmesi nedeniyle özel bir önem taşıyor . Ronaldo daha önce Portekiz'in ev sahipliği yapacak olmasını "gerçekleşen bir rüya" olarak tanımlamış ve bunun kendisi için "en özel" Dünya Kupası olacağını öngörmüştü.

39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde Al Nassr formasıyla üst düzey performans göstermeye devam ediyor ve bu sezonun en golcü oyuncuları arasında yer alıyor. Ayrıca 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, çıktığı her maçta bu hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

900 gol barajını geçen dünya yıldızı, 2030 Dünya Kupası'nda forma giymesi durumunda Essam El-Hadary'nin kırdığı, Dünya Kupası'na katılan en yaşlı oyuncu rekorunu egale edecek. (45 yaş)