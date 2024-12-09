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Haberler Futbol New York Red Bulls'u 1-2 LA Galaxy (MAÇ SONUCU ÖZET) MLS Lig Kupası LA Galaxy'nin!

New York Red Bulls'u 1-2 LA Galaxy (MAÇ SONUCU ÖZET) MLS Lig Kupası LA Galaxy'nin!

ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 11:29
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New York Red Bulls'u 1-2 LA Galaxy (MAÇ SONUCU ÖZET) MLS Lig Kupası LA Galaxy'nin!

ABD Major Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles Galaxy, final karşılaşmasında New York Red Bulls'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Batı konferansından gelen Los Angeles Galaxy ile Doğu konferansından gelen New York Red Bulls, MLS finalinde karşılaştı. Dignity Health Sports Park'ta oynanan mücadelede LA Galaxy maça hızlı başladı. 9'uncu dakikada J. Paintsil ve 13'üncü dakikada D. Joveljic'in golleri ile 2 gol bulan LA Galaxy'ye, New York Red Bulls'da 28'inci dakikada S. Nealis karşılık verdi. Mücadelede başka gol olmayınca Los Angeles Galaxy 2-1 kazanarak 6'ıncı kez şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Borussia Dortmund'dan sezon başı LA Galaxy'e transfer olan Alman oyuncu Marco Reus kariyerinde bir ilki yaşadı. Daha önce iki Almanya Kupası ve üç Almanya Süper Kupası kazanan 35 yaşındaki Marco Reus futbolculuk kariyerindeki ilk lig kupasını ABD'de kazanmış oldu.

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