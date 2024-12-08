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Haberler Futbol Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu: Bu kadar tesise rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor!

Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu: Bu kadar tesise rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Başkan Erdoğan, Türk sporuyla ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 23:53 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 23:54
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Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu: Bu kadar tesise rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gerçekleştirdiği ziyarette, Şahinbey'e kazandırılan Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türk sporuyla ilgili bir soruya da yanıt verdi.

"O kadar tesise rağmen başarıya gelince dip yapıyor" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Pazartesi günü Rizespor, Gaziantep ile oynayacak. Şimdi ne diyeceğim ben? 'İyi oynayan kazansın' derler. Burada da iyi oynayan kazansın. Maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanı'mız burada inşallah bunu da aşarız."

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