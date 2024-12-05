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Haberler Futbol Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçildi

Son dakika spor haberleri: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de kasım ayının oyuncusu seçildi. Hakan, bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 19:40
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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kasım ayının futbolcusu seçildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen Inter'de ayın oyuncusu, kasımda Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, kasım ayı boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Leipzig, İtalya liginde ise Venezia ve Napoli maçlarında görev aldı.

Arsenal karşılaşmasında penaltıdan rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, Napoli'ye karşı ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı.

Bu sezon Inter formasıyla 13 maçta görev yapan Hakan, 4 gol kaydetti.

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