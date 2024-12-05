Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Demirspor-Kastamonuspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Ankara Demirspor-Kastamonuspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ANKARA DEMİRSPOR-KASTAMONUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı 5 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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