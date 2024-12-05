  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası  4. Tur maçında Ankara Demirspor ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Demirspor-Kastamonuspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Ankara Demirspor-Kastamonuspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA DEMİRSPOR-KASTAMONUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor-Kastamonuspor maçı 5 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor
F.Bahçe'nin yıldızı derbide izlenecek!
DİĞER
47’lik Demet Şener’in abilerini ilk kez görenler şoke oldu! Kızı aynı dayısına benziyor
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama'ya girdi, rejim Humus'a çekiliyor, SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
G.Saray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme!
Livakovic'ten Mourinho itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille-Brest maçı ne zaman? Lille-Brest maçı ne zaman? 10:15
Mourinho o ismin biletini kesti! Mourinho o ismin biletini kesti! 10:09
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor 09:59
G.Saray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme! G.Saray’dan 4 futbolcuya yeni sözleşme! 09:47
Atalanta-Milan maçı ne zaman? Atalanta-Milan maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'nin yıldızı derbide izlenecek! F.Bahçe'nin yıldızı derbide izlenecek! 09:39
Daha Eski
Inter-Parma maçı ne zaman? Inter-Parma maçı ne zaman? 09:22
F.Bahçe'den 3 imza birden F.Bahçe'den 3 imza birden 09:19
Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? Celta Vigo-Mallorca maçı ne zaman? 09:03
Livakovic'ten Mourinho itirafı! Livakovic'ten Mourinho itirafı! 08:56
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 08:42
Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık Perşembe 07:55