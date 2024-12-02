Yıldız futbolcu felaketi yaşadı! 250 bin euro değerinde...

Wilfried Zaha'nın, Fransız ekibi Lyon'dan takım arkadaşı Georges Mikautadze, dün akşam saatlerinde evinde silahlı soygunun kurbanı oldu.

Ntvspor'un Fransız basınından derlediği habere göre, Mikautadze'nin evine giren kapüşonlu iki kişi, 24 yaşındaki futbolcuyu silahla tehdit etti.

250 BİN EURO DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR

Haberde Mikautadze'nin fiziksel şiddete maruz kalmadığı, soyguncuların 250 bin euro değerindeki saat, lüks deri eşya ve mücevherleri çaldığı belirtildi.

Saldırının faillerinin tespiti için soruşturma başlatıldığı aktarıldı.