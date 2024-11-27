Malta Futbol Federasyonu Başkanı'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Malta Futbol Federasyonu Başkanı Bjorn Vassallo, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

Gündeme dair konuların değerlendirildiği ziyarette, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Malta Futbol Federasyonu Başkanı Bjorn Vassallo arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.