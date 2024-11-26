  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:18 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.

SIMONE SOZZA'DA GALATASARAY DETAYI

UEFA Avrupa Ligi'de oynanancak Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını yönetecek İtalyan hakem Simone Sozza, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

GALATASARAY MAÇINA ROMAN HAKEM

Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Prag şehrindeki Eden Arena'da 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.

Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Ronaldo'dan flaş transfer kararı
ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
DİĞER
Bir Gece Masalı Canfeza konağa dönmek için şart koşuyor!
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
G.Saray'dan Nuamah operasyonu!
Zaha'dan G.Saray'a bir kötü haber daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! 12:17
Dünyanın en değerli ligleri açıklandı! Dünyanın en değerli ligleri açıklandı! 12:01
Bologna - Lille maçı hangi kanalda? Bologna - Lille maçı hangi kanalda? 11:59
Aston Villa - Juventus maçı hangi kanalda? Aston Villa - Juventus maçı hangi kanalda? 11:55
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Ronaldo'dan flaş transfer kararı Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Ronaldo'dan flaş transfer kararı 11:31
Van Bronckhorst, yerli oyuncuları tercih etmiyor Van Bronckhorst, yerli oyuncuları tercih etmiyor 11:23
Daha Eski
Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan 11:19
Lucas Torreira, G.Saray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor Lucas Torreira, G.Saray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor 11:12
Başakşehir Avrupa'da 60. maçına çıkacak! Başakşehir Avrupa'da 60. maçına çıkacak! 11:10
G.Saray'dan Nuamah operasyonu! G.Saray'dan Nuamah operasyonu! 11:07
Monaco - Benfica maçı hangi kanalda? Monaco - Benfica maçı hangi kanalda? 11:06
Sturm Graz - Girona maçı hangi kanalda? Sturm Graz - Girona maçı hangi kanalda? 11:01