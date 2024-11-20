Twente - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Twente - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Twente ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Twente - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Real Madrid 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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