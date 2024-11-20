Arda Atletico'ya

İspanyol devi Atletico Madrid, Diego Simeone'nin yerine arayışlara başladı. İspanyol medyasından Relevo'nun haberine göre; Atletico, yeni futbol direktörü Carlos Bucero'nun 5 ay önce göreve gelmesinden bu yana Simeone sonrası dönem için hazırlık yapıyor. Haberde bu arayışın esas sebebinin 13 yıldır kulüpteki Arjantinli teknik adamın muhtemel ayrılığını olabildiğince az hasarlı atlatma isteği. Simeone'nin dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi olması, kulübe maddi anlamda büyük bir yük getiriyor.

GENÇ HOCAYI TAKİP EDİYORLAR

Bu gelişmeler üzerine Atletico Madrid'e yakın kaynaklara göre yönetimin Simeone sonrası düşündüğü isimlerden birisi de Arda Turan. Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis gibi isimler üzerinde de duran yönetim, Turan'ın kısa sürede Eyüpspor ile başarılı işlere imza atması sebebiyle genç teknik adamı da listesine aldı. Haberde, yönetimin Arda Turan'ı izlemeye aldığı ve Simeone sonrası dönem için en önemli adaylardan birisi olarak belirlediği belirtildi.

RİYAD'DA KONUŞACAK

Arda Turan, 2-3 Aralık'ta S.Arabistan'da Riyad'daki World Football Summit'e katılacak. Turan, LaLiga Başkanı Tebas, İngiltere Milli Takımı eski teknik direktörü Hoddle gibi isimlerin katıldığı etkinlikte 'Elit futbol kariyerinden teknik direktörlüğe geçiş: Bir liderlik hikayesi' adlı panelde konuşacak.