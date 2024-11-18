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Haberler Futbol Fas 7-0 Lesotho (MAÇ SONUCU - ÖZET) En Nesyri gollerine devam etti!

Fas 7-0 Lesotho (MAÇ SONUCU - ÖZET) En Nesyri gollerine devam etti!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas konuk ettiği Lesotho'yu 7-0 mağlup etti. Fenerbahçe forması giyen Youssef En Nesyri gollerine devam etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 01:09 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 01:10
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Fas 7-0 Lesotho (MAÇ SONUCU - ÖZET) En Nesyri gollerine devam etti!

Fas Milli Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho'yu 7-0 mağlup ederek grubu 6'da 6 yaparak tamamladı. Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri de sonradan girdiği mücadelede 1 gol kaydetti.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda lider Fas, grubun son maçında Lesotho'yu konuk etti. Fas'ta Fenerbahçeli futbolculardan Sofyan Amrabat ilk 11'de sahaya çıkarken, Youssef En-Nesyri ise yedek başladı. Ev sahibi 5. dakikada Brahim Diaz ile 1-0 öne geçerken oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Fas, müsabakanın ilk yarısını Brahim Diaz'ın 3, Soufiane Rahimi'nin 2 golüyle 5-0 üstün tamamladı. Maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Brahim Diaz, 62. dakikada yerini Ayoub El Kaabi'ye bıraktı. Youssef En-Nesyri ise Soufiane Rahimi'nin yerine girdi. En-Nesyri oyuna girdikten 5 dakika sonra şık bir kafa golüyle farkı 6'ya çıkardı. 70. dakikada ise Sofyan Amrabat'ın uzun pasında Ismael Saibari skoru 7-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fas 7-0'lık galibiyet elde etti. Walid Regragui'nin öğrencileri grubun 6. karşılaşmasında da sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti.

ELEMELERİN EN GOLCÜ TAKIMI

B Grubu'nda Gabon, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile mücadele eden Fas, rakip filelere 26 gol gönderirken kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-yeşillilerde gol yükünü Real Madridli futbolcu Brahim Diaz çekti. Diaz forma giydiği 4 maçta da gol sevinci yaşarken, ülkesi adına 7 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri ile Soufiane Rahimi 3'er gollük katkı sağlarken, Galatasaraylı Hakim Ziyech ile Ismael Saibari 2'şer gole imza attı.

2025 Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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