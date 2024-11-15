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Haberler Futbol Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Andorra ile Moldova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:10
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Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Andorra - Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Moldova karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Moldova maçı 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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