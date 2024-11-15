Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Moldova karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Andorra - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Moldova maçı 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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