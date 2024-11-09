Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 7. hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Sercan Yılmaz'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
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