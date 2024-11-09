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Haberler Futbol Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:20
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Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE | BJK - GS maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan, derbi karşılaşmasıyla devam ediyor. 7. hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem Sercan Yılmaz'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray kadın futbol maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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