Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kendisine süre vermemesi sebebi ile LaLiga devinin son maçlarında yedek kulübesine hapsolmuştu. İtalyan teknik adam, kendisine yönlendirilen eleştirilere dayanamadı ve Arda Güler ile özel olarak konuştu. İşte Arda'nın süre almak için yapması gereken...
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Arda Güler ve Endrick, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devine 3-1 yenildiği maçta sahaya girmek üzere ısınmaya başladı fakat Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmedi.
Defensa Central'da yer alan habere göre Ancelotti, gelen eleştirilerin ardından Arda Güler ile konuştu ve süre alması için yapması gerekeni yineledi. İşte o şartlar...
Ancelotti Arda'ya, "Savunma yönünde daha tutarlı olmalısın ve daha çok çalışmalısın." dedi. Genç yıldıza bunun bir zorunluluk olduğunu, yoksa işlerin çıkmaza gireceğini söyledi.
Ancelotti ayrıca, Osasuna maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Endrick ve Arda'dan önümüzdeki maçlarda faydalanabiliriz. İkisi de antrenmanlarda hazır olduklarını gösterdi." ifadelerinde bulundu.
Real Madrid'deki belirsizliği süren Arda'ya Bayern Münih, Liverpool gibi dev takımlar dışında eski takımı Fenerbahçe de talip.
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