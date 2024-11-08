Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Arda Güler ve Endrick, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devine 3-1 yenildiği maçta sahaya girmek üzere ısınmaya başladı fakat Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmedi.

Defensa Central'da yer alan habere göre Ancelotti, gelen eleştirilerin ardından Arda Güler ile konuştu ve süre alması için yapması gerekeni yineledi. İşte o şartlar...