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Haberler Futbol Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kendisine süre vermemesi sebebi ile LaLiga devinin son maçlarında yedek kulübesine hapsolmuştu. İtalyan teknik adam, kendisine yönlendirilen eleştirilere dayanamadı ve Arda Güler ile özel olarak konuştu. İşte Arda'nın süre almak için yapması gereken...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 18:31
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler, İspanyol devinin son maçlarında hayal kırıklığına uğradı.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Taraftarlar, Arda ve Endrick'in son 5 maçta toplamda sadece 1 dakika süre almalarından dolayı teknik direktör Carlo Ancelotti'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Ay yıldızlı formayla çıktığı maçlarda sergilediği performans ile 'ben hazırım' sinyalleri veren Arda'nın AC Milan maçında başına gelen ise bardağı taşıran son damla oldu.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Arda Güler ve Endrick, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devine 3-1 yenildiği maçta sahaya girmek üzere ısınmaya başladı fakat Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmedi.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Defensa Central'da yer alan habere göre Ancelotti, gelen eleştirilerin ardından Arda Güler ile konuştu ve süre alması için yapması gerekeni yineledi. İşte o şartlar...

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Ancelotti Arda'ya, "Savunma yönünde daha tutarlı olmalısın ve daha çok çalışmalısın." dedi. Genç yıldıza bunun bir zorunluluk olduğunu, yoksa işlerin çıkmaza gireceğini söyledi.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Ancelotti ayrıca, Osasuna maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Endrick ve Arda'dan önümüzdeki maçlarda faydalanabiliriz. İkisi de antrenmanlarda hazır olduklarını gösterdi." ifadelerinde bulundu.

Ancelotti'den Arda Güler'e: Süre almak istiyorsan...

Real Madrid'deki belirsizliği süren Arda'ya Bayern Münih, Liverpool gibi dev takımlar dışında eski takımı Fenerbahçe de talip.

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