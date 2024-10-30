Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Newcastle United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta nefesler tutuldu. Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Chelsea maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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