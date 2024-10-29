K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında K.Çekmece Sinopspor ile Erbaaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

K.Çekmece Sinopspor - Erbaaspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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