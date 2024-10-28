Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Maç sonu konuşan Kenan Yıldız, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti." dedi.