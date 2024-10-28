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Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Avrupa'daki temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız fırtına gibi esmeye devam ediyor. Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Kerem Portekiz'de gündem olurken Juventus'un Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçta sonradan girip 2 gol atarak maçın kaderini değiştiren Kenan Yıldız'da İtalya'da manşetleri süsledi. İşte detaylar... | ENES CEVAHİRCİ - Fotomac.com.tr

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 11:04
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ENES CEVAHİRCİ
Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Kariyerini Avrupa'da sürdüren Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız performanslarıyla Avrupa'da manşetleri süsledi.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Portekiz Premier Ligi'nin 8. haftasında Benfica sahasında Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu bu maçta da gollerine devam etti. Milli yıldız 12,16 ve 45+2. dakikalarda sahneye çıkarak rakip fileleri havalandırdı ve henüz ilk yarı bitmeden hat-trick yaptı.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Yıldız oyuncu maç sonu, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Transfer olduğu günden itibaren Benfica'da adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, yeniden Portekiz'de manşetleri süsledi.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

İŞTE KEREM İÇİN ATILAN MANŞETLER;

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Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

A BOLA - Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor. Türk oyuncu, Estádio da Luz'u gerçekten büyüledi.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

ZEROZERO - Kerem Aktürkoğlu'ndan 58 yıl sonra gelen rekor!

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Kerem Benfica'da formasıyla 58 yıl sonra ilk yedi maçta sekiz gol atan ilk futbolcu oldu. Portekiz ekibinde 1964-1965 sezonunda Félix Guerreiro çıktığı ilk beş maçta sekiz gol atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

JN.PT - Kerem kasırgası Benfica'yı güldürdü.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Kenan Yıldız ise İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan Inter - Juventus karşılaşmasına damga vurarak maçın oyuncusu seçildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Oyuna 62. dakikada giren milli oyuncu 71 ve 82. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Dev düello 4-4 berabere biterken Kenan Yıldız takımına 1 puanı getiren golleri kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

Maç sonu konuşan Kenan Yıldız, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

İDOLÜNDEN YORUM

Del Piero: "Kenan Yıldız ve Juventus pes etmedi! Inter karşısında böyle bir geri dönüş; yürek, karakter ve kişilik ister." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler

İŞTE İTALYA'DA KENAN YILDIZ İÇİN ATILAN MANŞETLER

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