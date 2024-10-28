Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız Avrupa'nın gündeminde! İşte o manşetler
Avrupa'daki temsilcilerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız fırtına gibi esmeye devam ediyor. Benfica'nın Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Kerem Portekiz'de gündem olurken Juventus'un Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçta sonradan girip 2 gol atarak maçın kaderini değiştiren Kenan Yıldız'da İtalya'da manşetleri süsledi. İşte detaylar... | ENES CEVAHİRCİ - Fotomac.com.tr
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 10:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 11:04
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Yıldız oyuncu maç sonu, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.
Transfer olduğu günden itibaren Benfica'da adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, yeniden Portekiz'de manşetleri süsledi.
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Kerem Benfica'da formasıyla 58 yıl sonra ilk yedi maçta sekiz gol atan ilk futbolcu oldu. Portekiz ekibinde 1964-1965 sezonunda Félix Guerreiro çıktığı ilk beş maçta sekiz gol atmıştı.
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Kenan Yıldız ise İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan Inter - Juventus karşılaşmasına damga vurarak maçın oyuncusu seçildi.
Oyuna 62. dakikada giren milli oyuncu 71 ve 82. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Dev düello 4-4 berabere biterken Kenan Yıldız takımına 1 puanı getiren golleri kaydetti.
Maç sonu konuşan Kenan Yıldız, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yoluna gitti." dedi.
İDOLÜNDEN YORUM
Del Piero: "Kenan Yıldız ve Juventus pes etmedi! Inter karşısında böyle bir geri dönüş; yürek, karakter ve kişilik ister." ifadelerini kullandı.
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