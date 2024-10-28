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Haberler Futbol

İngiliz kancası

Premier Lig devi Liverpool'un, Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşündüğü belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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İngiliz kancası

Real Madrid'de süre almakta zorlanan Arda Güler için olay bir transfer iddiası geldi. El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig devi Liverpool'un, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşündüğü belirtildi. Bununla birlikte haberde İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'e 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu yazıldı.

REAL MADRİD DÜŞÜNEBİLİR

Real Madrid'in arda güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi. yapılan cazip teklifin real madrid'in arda güler planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği yazıldı. arda güler, real madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

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