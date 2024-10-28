Ballon d'Or açıklandı! Hakan Çalhanoğlu...

28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen tören ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da Ballon d'Or'a aday gösterilenler arasındaydı. Çalhanoğlu'nun sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...
REAL MADRID TEPKİLİYDİ
LaLiga devi Real Madrid'in kuliste çıkan 'Rodri Ballon d'Or'u kazandı' dedikoduları üstüne törene katılmayacağı iddia edilmişti. Günün sonunda yüzü gülen, 1 ay öncesinde kazanacağı açıklanmış olan ödülü teslim alan Vinicius Junior oldu.
SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:
1- Vinicius Junior
2- Rodri
3- J. Bellingham
4- D. Carvajal
5- E. Haaland
6- K. Mbappe
7- L. Martinez
8- L. Yamal
9- T. Kroos
10- H. Kane
11- P. Foden
12- F. Wirtz
13- D. Olmo
14- A. Lookman
15- N. Williams
16- G. Xhaka
17- F. Valverde
18- E. Martinez
19- M. Odegaard
20- HAKAN ÇALHANOĞLU
21- B. Saka
22- A. Rüdiger
23- R. Dias
24- W. Saliba
25- C. Palmer
26- D. Rice
27- Vitinha
28- A. Grimaldo
29- A. Dovnyk
30- M. Hummels
İŞTE BALLON D'OR'UN ÇALHANOĞLU PAYLAŞIMI:
Ranked at the 20th place for the 2024 Men's Ballon d'Or! @hakanc10 @Inter @TFF_Org #ballondor pic.twitter.com/OmM8cAOgvC— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024