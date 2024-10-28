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Haberler Futbol

Ballon d'Or açıklandı! Hakan Çalhanoğlu...

28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen tören ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da Ballon d'Or'a aday gösterilenler arasındaydı. Çalhanoğlu'nun sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 20:49
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Ballon d'Or açıklandı! Hakan Çalhanoğlu...

28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen tören ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da Ballon d'Or'a aday gösterilenler arasındaydı. Çalhanoğlu'nun sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...

REAL MADRID TEPKİLİYDİ

LaLiga devi Real Madrid'in kuliste çıkan 'Rodri Ballon d'Or'u kazandı' dedikoduları üstüne törene katılmayacağı iddia edilmişti. Günün sonunda yüzü gülen, 1 ay öncesinde kazanacağı açıklanmış olan ödülü teslim alan Vinicius Junior oldu.

SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE:

1- Vinicius Junior

2- Rodri

3- J. Bellingham

4- D. Carvajal

5- E. Haaland

6- K. Mbappe

7- L. Martinez

8- L. Yamal

9- T. Kroos

10- H. Kane

11- P. Foden

12- F. Wirtz

13- D. Olmo

14- A. Lookman

15- N. Williams

16- G. Xhaka

17- F. Valverde

18- E. Martinez

19- M. Odegaard

20- HAKAN ÇALHANOĞLU

21- B. Saka

22- A. Rüdiger

23- R. Dias

24- W. Saliba

25- C. Palmer

26- D. Rice

27- Vitinha

28- A. Grimaldo

29- A. Dovnyk

30- M. Hummels

İŞTE BALLON D'OR'UN ÇALHANOĞLU PAYLAŞIMI:

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