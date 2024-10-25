Kenan Yıldız'dan Türkiye - Almanya maçı yorumu: Arda Güler...

Kenan Yıldız'a geçtiğimiz yıl oynanan ve Türkiye'nin Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçındaki performansı soruldu.

Söz konusu maçta Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü atan Kenan Yıldız, "Golü attığımda herkesin duygularımı görebildiğini düşünüyorum" dedi ve "Böyle bir şeyin olabileceğini hayal bile edemezsiniz. Özellikle de hayatım boyunca Futbol oynadığım iki ülke arasındaki bir maçta. Gol attıktan sonra kalabalığı duymak inanılmazdı. Sanki neredeyse tüm stadyum Türk taraftarlardan oluşuyormuş gibi hissettim. İki veya üç saniye sonra gol sevincimde çığlık attım. Çok gerçek dışıydı" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN OLDUĞUM YER BABAM VE ANNEM SAYESİNDE"

Kendisini futbola başlatan kişinin babası olduğunu aktaran Kenan Yıldız, "Üç yaşındayken beni futbol sahalarına götürmeye başladı. Bugün olduğum yer onun ve annemin sayesinde. Ailem zihnimin güçlü olmasına ve asla pes etmememe yardımcı oldu" dedi.

EURO 2024

EURO 2024 macerasına değinen Kenan Yıldız, "Yaşım itibarıyla böyle büyük bir turnuvada oynamanın mümkün olabileceğini düşünmemiştim" şeklinde konuştu.

EURO 2024'teki 4 maça ilk 11'de başladığı hatırlatılan milli futbolcu, "Çok eğlenceliydi çünkü birçok yeni şey öğrendik. Dört, beş hafta boyunca takım olarak birlikteydik. Bu bizi daha da bir araya getirdi. Hepimiz arkadaşız ve birbirimize güveniyoruz. Bence elimizden gelenin en iyisini yapmamızın en büyük nedeni bu. Aslında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha da ileri gidebileceğimize inanıyorum. Harika bir takımımız var, neden olmasın?" sözlerini sarf etti.

2026 DÜNYA KUPASI

2026 Dünya Kupası'yla ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "Orada olacağımızı ve herkesi gururlandıracağımızı umuyorum. Taraftarlarımız bunu görmeyi çok isterdi ve biliyorum ki onlar da orada olmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Her yerdeler!" ifadelerini kullandı.

DEL PIERO'NUN REKORUNU KIRDIĞI GOL

Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye attığı golle idolü Del Piero'nun rekorunu kıran ve İtalyan ekibiyle Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olan Kenan Yıldız, söz konusu gol için "Sanki senaryoda yazılmış gibiydi" dedi.

"10 NUMARA GERÇEKTEN ÇOK AĞIR BİR SAYI"

Juventus'ta 10 numaralı formanın kendisine teslim edilmesiyle ilgili konuşan Yıldız, "Gerçekten çok ağır bir sayı ama 10 numarayla oynamak harika çünkü sahada sana bir şeyler başarabileceğin hissini veriyor" şeklinde konuştu.

MONTELLA SÖZLERİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya değinen Kenan Yıldız, "O bana kendimi gösterme imkanı veren ilk antrenörlerden biriydi. Ona minnettarım" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER

Milli takımdan arkadaşı Arda Güler'e de değinen genç futbolcu, "Arda harika bir futbolcu, özel bir tekniği var. Nitelikleri gerçekten muhteşem. Milli takımda birlikte geçirdiğimiz her anın eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Onunla sahada olmak çok güzel ve umarım uzun yıllar böyle devam edebiliriz" şeklinde konuştu.

2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerini yineleyen Kenan Yıldız, "Kendimize, takımımıza, taraftarlarımıza inanıyoruz. Milli takıma her geldiğimde evimde gibi hissediyorum. Birçok şey yapmaya açız" dedi.