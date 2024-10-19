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Haberler Futbol

Bournemouth 2 - 0 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Bournemouth Arsenal'ı 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 21:37
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Bournemouth 2 - 0 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Bournemouth, Arsenal'ı evinde ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Ryan Christie ve 79. dakikada Justin Kluivert (P) kaydetti.

Arsenal'da William Saliba 30. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Bournemouth formasıyla maçın 82. dakikasında oyuna sonradan dahil oldu ve herhangi bir gol veya asist katkısı yapamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Bournemouth, Premier Lig'de puanını 11'e yükseltirken Arsenal ise 17 puanda kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında Bournemouth, Aston Villa deplasmanına konuk olacak; Arsenal ise evinde Liverpool'u ağırlayacak.

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