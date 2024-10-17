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Haberler Futbol

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic'e nezaket ziyaretinde bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 16:44
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Slovenya Futbol Federasyonu'nun Brdo'da bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Slovenya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Martin Kozelj, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile Slovenya Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Hukuk Departmanları Direktörü Mladen Cicmir de yer aldı.

Ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu ile Slovenya Futbol Federasyonu'nun iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Radenko Mijatovic, Martin Kozelj ve Mladen Cicmir'e üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu birer A Milli Takım forması takdim ederken; Radenko Mijatovic de Başkan Hacıosmanoğlu'na Slovenya Milli Takımı forması ve Slovenya Futbol Federasyonu'nun 100 yılını anlatan bir kitap hediye etti.

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