Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...
Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz ekibi Benfica'da gösterdikleri performansla adeta göz dolduruyor. İki futbolcu da yurt dışında oynadıkları futbolla transferin adeta gözdesi haline geldiler. Fakat Kerem ve Orkun son olarak aldıkları o kötü haberle resmen şaşkına döndüler. İşte detaylar...
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Ayrıca Rui Costa'nın Benfica'sı 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilebilir.
Kırmızı beyazlı kulüp, suçlamalara karşı kendilerini aklamak adına harekete geçti.
aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından A Bola'dan derlediği habere göre ayrıca kulübün eski başkanı ile ilgili daha ciddi suçlamalar bulunduğu belirtiliyor.
Bu isim Benfica'da 2003'te başkanlık görevine getirilen Luis Filipe Vieira.
Vieira, 2021 yılında yine aynı suçlamalardan dolayı gözaltına alınmış ve görevden alınmıştı.
Eski başkanın Portekiz futbolunun imajına leke sürdüğünü belirten mecliste Benfica'ya yönelik sürdürülen gizli bir soruşturma vardı.
Rui Costa'nın bu suçlamalar karşısında mahkemeye sunacağı savunma ve süreç, Portekizli futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
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