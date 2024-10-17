Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, tarihinin en büyük suçlaması ile karşı karşıya.

Portekiz ekibi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendilerine yöneltilen rüşvet, yolsuzluk ve şike benzeri suçlarla yargılanacak.