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Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz ekibi Benfica'da gösterdikleri performansla adeta göz dolduruyor. İki futbolcu da yurt dışında oynadıkları futbolla transferin adeta gözdesi haline geldiler. Fakat Kerem ve Orkun son olarak aldıkları o kötü haberle resmen şaşkına döndüler. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 10:58
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, tarihinin en büyük suçlaması ile karşı karşıya.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Portekiz ekibi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendilerine yöneltilen rüşvet, yolsuzluk ve şike benzeri suçlarla yargılanacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Suçlara karıştığı kanıtlandığı takdirde ilgili şahıslara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 600 güne kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Ayrıca Rui Costa'nın Benfica'sı 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilebilir.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Kırmızı beyazlı kulüp, suçlamalara karşı kendilerini aklamak adına harekete geçti.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Portekiz basınından A Bola'dan derlediği habere göre ayrıca kulübün eski başkanı ile ilgili daha ciddi suçlamalar bulunduğu belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Bu isim Benfica'da 2003'te başkanlık görevine getirilen Luis Filipe Vieira.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Vieira, 2021 yılında yine aynı suçlamalardan dolayı gözaltına alınmış ve görevden alınmıştı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü neye uğradığını şaşırdı! Öyle bir şeyin içine düştüler ki...

Eski başkanın Portekiz futbolunun imajına leke sürdüğünü belirten mecliste Benfica'ya yönelik sürdürülen gizli bir soruşturma vardı.

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