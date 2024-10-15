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Haberler Futbol

Brezilya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Peru 10. haftada karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brezilya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 16:00
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Brezilya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Güney Amerika Elemeleri

Brezilya - Peru maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Brezilya ile Peru 10. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brezilya - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Peru maçı 16 Ekim Çarşamba günü saat 03.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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