Ermenistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Ermenistan - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ermenistan ile Kuzey Makedonya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Kuzey Makedonya maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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