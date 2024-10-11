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Haberler Futbol

GALATASARAY HABERLERİ: Sallai'den Macaristan-Hollanda maçında şık gol!

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolcu Sallai, Macaristan - Hollanda maçında ülkesini öne geçiren ilk golü kaydetti. Yıldız oyuncunun bu golü sonrası sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncuya tebrik mesajları attı. GS SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 23:39 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 00:07
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GALATASARAY HABERLERİ: Sallai'den Macaristan-Hollanda maçında şık gol!

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Rolland Sallai, Macaristan'ın Hollanda ile oynadığı Uluslar Ligi maçında ülkesini öne geçiren şık bir gole imza attı.

Macar oyuncunun bu golü sonrası sosyal medyada Galatasaray taraftarları oyuncuya övgüler yağdırdı.

G.SARAY'DAN SALLAI'YE TEBRİK PAYLAŞIMI:

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