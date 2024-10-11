GALATASARAY HABERLERİ: Sallai'den Macaristan-Hollanda maçında şık gol!

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Rolland Sallai, Macaristan'ın Hollanda ile oynadığı Uluslar Ligi maçında ülkesini öne geçiren şık bir gole imza attı.
Macar oyuncunun bu golü sonrası sosyal medyada Galatasaray taraftarları oyuncuya övgüler yağdırdı.
G.SARAY'DAN SALLAI'YE TEBRİK PAYLAŞIMI:
G.SARAY'DAN SALLAI'YE TEBRİK PAYLAŞIMI:
⚽️ Macaristan'ı Hollanda karşısında 1-0 öne geçiren golu bulan Roland Sallai'yi tebrik ederiz. 👏 pic.twitter.com/3eCo3X6oGn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 11, 2024
İŞTE SALLAI'NIN GOLÜ:
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, Hollanda filelerini sarstı! pic.twitter.com/9IJh4EOvpu— EXXENSPOR (@exxensport) October 11, 2024