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Haberler Futbol

Kenan Yıldız Juventus'ta eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi!

Juventus formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Kenan Yıldız, Juventus'un Cagliari'yle yapacağı maç öncesinde ödül aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 16:17
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Kenan Yıldız Juventus'ta eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı. Mücadele öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız'a ödül verildi.

Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, eylül ayının oyuncusu seçildi. Kenan, bu sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 6 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

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