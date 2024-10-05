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Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Son dakika spor haberleri: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Adı şimdiden Manchester United ile anılan milli yıldızın hocası Bruno Lage, bu iddiaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 17:29
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Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Yeni sezon öncesi birçok futbolcusuyla vedalaşan Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Portekiz ekibine transferiyle büyük ses getiren Kerem, yeni takımındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Benfica formasıyla 5 maça çıkan Kerem, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Portekiz ekibinde yaptığı skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Premier Lig devi Manchester United'ın, Kerem Aktürkoğlu'na talip olduğun öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu-Manchester United iddialarına ilişkin konuştu.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

"KEREM'İN ANA HEDEFİ..."

Lage, Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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