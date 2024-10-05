Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Adı şimdiden Manchester United ile anılan milli yıldızın hocası Bruno Lage, bu iddiaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Benfica formasıyla 5 maça çıkan Kerem, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Portekiz ekibinde yaptığı skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Premier Lig devi Manchester United'ın, Kerem Aktürkoğlu'na talip olduğun öne sürüldü.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu-Manchester United iddialarına ilişkin konuştu.
"KEREM'İN ANA HEDEFİ..."
Lage, Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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