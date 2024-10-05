Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a transfer olacak mı? Hocasından açıklama geldi

"KEREM'İN ANA HEDEFİ..." Lage, Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek." ifadelerini kullandı.