Dünyaya gösterdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Başkan Erdoğan kabulde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milletimiz bizden dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Milletimiz futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Rekabet kalitesinin, marka değerinin ve başarılarının artığını da görmek istiyor. Bu haklı beklentilere cevap vermek hepimizin görevidir. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim kulüplerimizin finansal yapıların düzeltilmesi, sporcuların sahada fair play ruhuyla mücadele etmesi, genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır.

Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar Türk futbolunun önünü açacaktır. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı Türk futbolcusunun ne kadar kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Federasyonumuzdan futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi noktasına azami hassasiyet göstermesini bekliyorum. MİLLETİMİZ

Başkan Erdoğan kabule ilişkin X hesabından da paylaşımda bulundu. Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak gördüğü belirten Başkan Erdoğan, "Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz" dedi. Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: ESASEN bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur. Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil; kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Milletimiz, kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Elbette bunu beklerken rekabet kalitesinin, seyir zevkinin, marka değerinin ve başarıların arttığını görmek istiyor. Bu haklı beklentilere cevap vermek hepimizin görevidir. Kulüplerimizin finansal yapılarının düzeltilmesi... Müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi... Yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması... Sporcuların sahada hakkaniyetli bir biçimde, fair play ruhuyla mücadele etmesi... Genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, milletin evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğum Türkiye Futbol Federasyonumuzun kıymetli yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Hacıosmanoğlu ise, Türk futboluna desteklerinden ötürü kendisine tüm futbol ailesi adına şükranlarını arz ederken, şöyle konuştu: Sayın Cumhurbaşkanım biz sizin yolunuzdan yürüyoruz. Sizin bizim çocuklarımıza nasıl her alanda bağımsız bir ülke bırakmak için verdiğiniz mücadeleyi bilen şanslı bir insan olarak birebir şahidiyim. O konuda bütün Türk milletinin önce bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Biz de sizin açtığınız bu yolda söylediğiniz gibi futbolun; barışa, kardeşliğe önce ulusumuz içinde sonra uluslararasında hizmet etmesini sağlamak, futbolun her alanında ilgi duyulan toplumu gençliği harekete geçiren en önemli unsur olduğu bilinci zaten dünyada var. Biz, sizin gibi bir liderimiz olduğu için şanslıyız her alanda şanslıyız ama spor açısından baktığımız zaman da sayın Cumhurbaşkanım, biz çocukken maçları seyrederken, Avrupa maçlarını sahalara imrenirdik, tribünlere imrenirdik saha bizim evdeki halıdan daha güzel görünürdü. Şimdi sayenizde tesis açısından Avrupa'yla yarışıyoruz.