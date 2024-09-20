Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Arda'nın Valladolid'e karşı performansını beğendiğini belirten Ancelotti, aynı zamanda oyuncunun kadrodaki durumunu değerlendirdi. İşte o ifadeler...
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19 yaşındaki yetenekli yıldız, önceki sezonda da çıktığı 10 maçta 6 gol üretmiş ve taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.
Arda Güler ile ilgili Ancelotti'nin yaptığı yeni bir açıklama ise dikkatleri üzerine çekti. İşte o ifadeler...
Real Madrid gündemine dair habercilik yapan internet sayfası DefensaCentral, 'Ancelotti, Arda Güler'in Bernabéu'daki geleceğini değiştirdi: Karar verildi' başlığıyla "Ancelotti'nin Arda Güler" raporunu yayımladı.
Arda'nın ilk 11 başladığı maçlardaki performansını değerlendirirken Valladolid maçını işaret edip, "İyi tepki veriyor. Valladolid'e karşı iyi iş çıkardı." ifadelerini kullandı.
İtalyan teknik adam, ardından genç yıldızın daha fazla öne çıkacağını belirtti.
Ancelotti, Madrid kadrosunun derinliğini öne sürerek, "Takımın en iyi beşinde olması şu an için biraz karmaşık olacak." dedi.
"Takımda şüphesiz tartışmasız bir şekilde en iyi beşte olacak hiçbir oyuncu yok." açıklamasında bulunan Ancelotti, her oyuncunun mevcut pozisyonu korumak için çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Hayranları, Brahim Diaz'ın sakatlığının ardından ilk 11'de forma giyme fırsatı bulan Arda'nın bu süreci iyi değerlendirerek kendini Ancelotti'nin favorileri arasına yazdırmasını bekliyor.
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