Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

19 yaşındaki yetenekli yıldız, önceki sezonda da çıktığı 10 maçta 6 gol üretmiş ve taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

Arda Güler ile ilgili Ancelotti'nin yaptığı yeni bir açıklama ise dikkatleri üzerine çekti. İşte o ifadeler...