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Haberler Futbol

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Arda'nın Valladolid'e karşı performansını beğendiğini belirten Ancelotti, aynı zamanda oyuncunun kadrodaki durumunu değerlendirdi. İşte o ifadeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 14:44 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 14:56
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Türkiye ve İspanya'daki hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Genç yıldıza bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından daha fazla süre verileceği belirtilmiş ve Arda, bu sezon oynanan 5 LaLiga maçının 4'ünde forma giymişti.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Bu 4 maçta toplamda 175 dakika süre alan Arda, farklı iki karşılaşmada çektiği şutun savunmaya çarpması neticesinde takımına penaltı kazandırarak gündeme gelmişti.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

19 yaşındaki yetenekli yıldız, önceki sezonda da çıktığı 10 maçta 6 gol üretmiş ve taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Arda Güler ile ilgili Ancelotti'nin yaptığı yeni bir açıklama ise dikkatleri üzerine çekti. İşte o ifadeler...

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Real Madrid gündemine dair habercilik yapan internet sayfası DefensaCentral, 'Ancelotti, Arda Güler'in Bernabéu'daki geleceğini değiştirdi: Karar verildi' başlığıyla "Ancelotti'nin Arda Güler" raporunu yayımladı.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Arda'nın ilk 11 başladığı maçlardaki performansını değerlendirirken Valladolid maçını işaret edip, "İyi tepki veriyor. Valladolid'e karşı iyi iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

İtalyan teknik adam, ardından genç yıldızın daha fazla öne çıkacağını belirtti.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Ancelotti, Madrid kadrosunun derinliğini öne sürerek, "Takımın en iyi beşinde olması şu an için biraz karmaşık olacak." dedi.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

"Takımda şüphesiz tartışmasız bir şekilde en iyi beşte olacak hiçbir oyuncu yok." açıklamasında bulunan Ancelotti, her oyuncunun mevcut pozisyonu korumak için çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Carlo Ancelotti'nin flaş Arda Güler yorumu! "Şu an için olmasa da..."

Hayranları, Brahim Diaz'ın sakatlığının ardından ilk 11'de forma giyme fırsatı bulan Arda'nın bu süreci iyi değerlendirerek kendini Ancelotti'nin favorileri arasına yazdırmasını bekliyor.

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