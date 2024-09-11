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Torino Emirhan İlkhan'ın sakatlığını duyurdu! Ameliyat olacak

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Emirhan İlkhan'ın sol ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 14:25
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Torino Emirhan İlkhan'ın sakatlığını duyurdu! Ameliyat olacak

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Emirhan İlkhan'ın sol ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda genç futbolcunun sol ön çapraz bağlarının koptuğu ve birkaç gün içinde ameliyat olacağı belirtildi.

Emirhan İlkhan bu sezon Torino formasıyla Serie A'daki 3 maçın kadrosuna dahil edilmedi.

20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Başakşehir'de tamamladı. Emirhan İlkhan Başakşehir'de geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asist kaydetti.

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