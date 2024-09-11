BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
1074 Çankırıspor - Kırıkkale FK (ASPOR)
14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan
14:00 Bitlis Özgüzeldere - Hakkari Zapspor
14:00 Dersimspor - Adıyaman FK
14:00 Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor
14:00 Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor
14:00 Şırnak Petrolspor - Kurtalanspor
14:30 Bucak Bld.Oğuzhanspor - Denizlispor
14:30 Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK
14:30 Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor
14:30 Zonguldak Kömürspor - Bartınspor
16:00 Uşak Spor A.Ş. - 1922 Konyaspor (ASPOR)
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...