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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 09:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

1074 Çankırıspor - Kırıkkale FK (ASPOR)

14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan

14:00 Bitlis Özgüzeldere - Hakkari Zapspor

14:00 Dersimspor - Adıyaman FK

14:00 Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor

14:00 Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor

14:00 Şırnak Petrolspor - Kurtalanspor

14:30 Bucak Bld.Oğuzhanspor - Denizlispor

14:30 Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK

14:30 Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor

14:30 Zonguldak Kömürspor - Bartınspor

16:00 Uşak Spor A.Ş. - 1922 Konyaspor (ASPOR)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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