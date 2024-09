Hollandalıfutbolcu Steven Bergwijn Suudi Arabistan 'a transferi nedeniyle kendisini eleştiren milli takım teknik direktoru Ronald Koeman 'a cevap verdi. Bergwijn, "Milli takım icin oynamak her zaman bir onurdur ancak artık bu teknik direktor icin oynamak istemiyorum" dedi. Acıklamalarına devam eden Bergwijn, "Eğer kendini adamış bir antrenor olsaydı, once beni arardı ama bunu televizyondan duymak zorunda kaldım. Daha once birlikte harika anlar yaşamıştık. Bu yuzden bu acıklamaları bu kadar kolay yapması hayal kırıklığına uğrattı. Kendi oyuncularınıza boyle davranamazsınız. Boyle devam ederse tum guveninirliğini kaybedecek." sozlerini sarf etti.