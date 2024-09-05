Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı
Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, kariyerinin 900. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar...
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Hırvatistan'ın tek golüyse 41. dakikada Diogo Dalot'tan (k.k.) geldi.
Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Hırvatistan karşısında attığı golle tarihe geçti.
39 yaşındaki futbolcu, attığı golle kariyerinde 900 gole ulaştı.
Ronaldo, attığı golün ardında duygusal anlar yaşadı. İşte o kareler...
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