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Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, kariyerinin 900. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 00:11
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Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio da Luz'da oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Portekiz oldu.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Diogo Dalot ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

Hırvatistan'ın tek golüyse 41. dakikada Diogo Dalot'tan (k.k.) geldi.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Hırvatistan karşısında attığı golle tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

39 yaşındaki futbolcu, attığı golle kariyerinde 900 gole ulaştı.

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

Ronaldo, attığı golün ardında duygusal anlar yaşadı. İşte o kareler...

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

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Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Yere yığılıp hüngür hüngür ağladı

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