Haberler Futbol

UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 | UEFA takım listesi ne zaman verilecek?

UEFA isim listesi son teslim tarihi netleşti. Taraftarların yeni sezon bekleyişi sürerken Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların isim listesi merak ediliyor. Peki, UEFA takım listesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 | UEFA takım listesi ne zaman verilecek?

UEFA takımların isim listesi merak ediliyor. Yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde temsil edecek. UEFA takım listesi ne zaman verilecek? Detayları sizler için derledik.

UEFA TAKIM İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA tarafından paylaşılan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımların kadrolarını en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.

Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.

G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
DİĞER
Aliye Rona Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınını canlandırıyordu! Aliye Rona ünlü oyuncunun halası çıktı!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi!
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 19:06
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti 18:45
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 17:57
Doğan'dan Güneş açıklaması Doğan'dan Güneş açıklaması 17:41
Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de 17:34
Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! 16:11
Daha Eski
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı 15:56
Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! 15:56
Barış Alper'den Kerem'e veda Barış Alper'den Kerem'e veda 15:53
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! 15:44
Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! 15:23
Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı! 15:09