UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 | UEFA takım listesi ne zaman verilecek?

UEFA takımların isim listesi merak ediliyor. Yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde temsil edecek. UEFA takım listesi ne zaman verilecek? Detayları sizler için derledik.

UEFA TAKIM İSİM LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA tarafından paylaşılan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımların kadrolarını en geç 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor.

Türkiye'de yaz transfer sezonu 13 Eylül'de tamamlanacak. UEFA kadro bildirimi tamamlandıktan sonra yapılan transferler Avrupa kupaları maçlarında süre alamayacak.

Oyuncular, kış transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer döneminde UEFA'ya yeni bildirilecek listelerde yer alabilecek.