BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - T.S.Y.D. Kupası (Ankara)

19:00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği (TRT Spor)

Hazırlık - Türk Takımları

17:00 Konyaspor - Al Fayha

18:30 Başakşehir FK - Karacabey Belediye Spor

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