TFF Başkanı kim oldu? | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı kim seçildi, hangi isim oldu?

TFF BAŞKANI KİM OLDU? | Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkan seçimi için toplandı. Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görevde kalacak. Peki, TFF yeni başkanı kim seçildi, hangi isim oldu?

TFF YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yarışında Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı. Kazanan resmi olmaya sonuçlara göre İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

TFF YENİ BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.