TFF’de iki adaylı seçim

TFF, 18 Temmuz'daki seçimde başkanlığa aday olacak isimleri açıkladı. TFF, adaylık başvurularının TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca önceki gün sona erdiğini belirtip, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve UEFA eski icra kurulu üyesi Servet Yardımcı'nın aday olduğunu duyurdu. Ancak Yardımcı, önceki gün başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Ancak TFF'ye resmi olarak bildirmediği için aday olarak gösterildi. Adayların seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün divana delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekiyor.

TRANSFER TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ

TFF, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu: "Talimatın 12. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2024-2025 sezonunda uygulanmaz." denildi.